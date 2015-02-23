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محمد صلاح عقب هدفه في مرمى تورينو: حان وقت الدوري الأوروبي

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محمد صلاح عقب هدفه في مرمى تورينو: حان وقت الدوري الأوروبي محمد صلاح عقب هدفه في مرمى تورينو: حان وقت الدوري الأوروبي

أكد الجناح المصري محمد صلاح لاعب فيورنتينا أن التركيز الآن يصب على مواجهة فريقه أمام توتنام بالدوري الأوروبي.

ونجح محمد صلاح في احراز هدفه الثاني على التوالي في الدوري الإيطالي.

صلاح هز شباك تورينو إلا أن الأخير نجح في إدراك التعادل في الدقائق الأخيرة لتنتهي المباراة 1-1.

وكتب صلاح على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالإيطالي: " تحيا فيورنتينا".

وأضاف" الآن دعونا نفكر في مواجهة توتنام".

ويستعد فيورنتينا لمواجهة توتنام في إياب دور الـ32 من الدوري الأوروبي بعدما نجح الفريق الإيطالي في العودة بالتعادل الإيجابي 1-1 من إنجلترا.

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