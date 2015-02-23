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السيطرة على حريق نشب بإحدى العمارات السكنية بحى دار السلام

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السيطرة على حريق نشب بإحدى العمارات السكنية بحى دار السلام السيطرة على حريق نشب بإحدى العمارات السكنية بحى دار السلام
تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب، منذ قليل، بعمارة سكنية مكونة من 8 طوابق، بشارع أحمد زكى، بحى دار السلام، مما أدى إلى إتلاف 4 طوابق بالعمارة دون وقوع إصابات بشرية.

وتعود أحداث الواقعة، أثناء احتفال مجموعة من الشباب بزواج أحد أصدقائهم من خلال إشعال عدد من الشماريخ بكثافة عالية، الأمر الذى أدى إلى وقوع أحد الشماريخ المشتعلة داخل الطابق الثانى بالعمارة، حيث كان يحتوى على معرض للأثاثات الخشبية، ما أدى إلى التهام النيران للأثاثات بالكامل، وانتقلت النيران إلى ثلاثة طوابق أخرى بذات المبنى السكنى.

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مصر 365