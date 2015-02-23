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محافظ سوهاج يُقيل رئيس حى الكوثر بسبب أزمة البوتاجاز

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محافظ سوهاج يُقيل رئيس حى الكوثر بسبب أزمة البوتاجاز محافظ سوهاج يُقيل رئيس حى الكوثر بسبب أزمة البوتاجاز
أقال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج رئيس حى الكوثر وتكليف مديرية بالمحافظة بقيام مفتشيها بالإشراف والتفتيش على السيارات المحملة بأسطوانات البوتاجاز القادمة من مصنع التعبئة، والإشراف الكامل على توزيعها للمواطنين المستحقين، ونقل من يخالف القرار إلى منطقة أخرى وذلك للقضاء على السوق السوداء وحل أزمة البوتاجاز خلال الأيام المقبلة.

فيما تم التحفظ على سيارة نقل كانت تقوم بتحميل أسطوانات البوتاجاز أمام مستودعى الجمعية التعاونية الزراعية لبندر أخميم فى غياب مفتش التموين، وتم استدعاء وكيل وزارة التموين وشرطة الكوثر ومباحث التموين والتفتيش المالى والإدارى لاتخاذ اللازم.

كما تم تكليف رئيس حى الكوثر الجديد بالإفادة عن السلبيات ومعالجتها والاهتمام بالنظافة وتطوير وتجميل الشوارع والارتقاء بالخدمات التى تقدم للمواطن وتكثيف الحملات على المدارس الخاصة والنوادى والمصالح الموجود بالحى.

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مصر 365

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