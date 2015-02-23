إحالة أستاذ بآداب المنصورة للتحقيق لوصفه نظام الحكم بالاستبدادى

أحال الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة الدكتور عادل بدر أستاذ بقسم الفلسفة بكلية الآداب إلى التحقيق لخروجه عن مقتضيات الواجب الوظيفى، نظرا لقيامة عقب الانتهاء من مناقشة رسالة ماجستير بالكلية يوم الخميس 19 فبراير 2015 بوصف نظام الحكم أنه حكم عسكرى استبدادى ولا توجد نهضة، وأنه ضد النظام الحالى وسط استنكار تام من جميع الحضور.

وعقب ذلك قام عميد الكلية بتحرير مذكرة بالواقعة ورفعها إلى رئيس الجامعة لاتخاذ اللازم وقد تقدم الدكتور عادل بدر باعتذار رسمى عما بدر منه عقب مناقشة الرسالة.

وقام الدكتور محمد القناوى بإحالة الموضوع للتحقيق، وذلك حفاظا على القيم والمبادئ الجامعية وعدم تكرار ذلك وأن الجامعة منبرا للعلم فقط وليست مكانا للسياسة.