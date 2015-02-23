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بالصور.. مدير أمن مطروح يشرف على حملة مرورية وضبط 291 مخالفة

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نظمت إدارة مرور مطروح حملة مرورية مسائية برئاسة العميد هانى خير مدير الإدارة بشارع الجلاء بمنطقة سوق ليبيا بوسط مدينة مرسى مطروح أشرف عليها ميدانيا اللواء العنانى حمودة مدير أمن مطروح، أسفرت عن ضبط وتحرير 291 مخالفة متنوعة تم التصالح الفورى فى 57 مخالفة وتحصيل غرامات بإجمالى 8700 جنيه.

وشدد مدير الأمن على ضرورة حسن معاملة المواطنين وشدة اليقظة وتوعية القوات بالظروف الأمنية الراهنة.

يأتى ذلك فى إطار الحملات المرورية الصباحية والمسائية المكثفة التى تقوم بها إدارة مرور مطروح برئاسة العميد هانى خير مدير الإدارة بشكل يومى بشوارع مدينة مرسى مطروح وعلى الطريق الدولى الإسكندرية – مطروح - السلوم.

مدير أمن مطروح يشرف على الحملة المرورية- 2015-02 - اليوم السابع
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مدير أمن مطروح يشرف على الحملة المرورية
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فحص تراخيص السيارات وقائديها خلال الحملة- 2015-02 - اليوم السابع
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فحص تراخيص السيارات وقائديها خلال الحملة
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تحرير 301 مخالفة مرورية متنوعة- 2015-02 - اليوم السابع
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تحرير 301 مخالفة مرورية متنوعة
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فحص أوراق وتراخيص المركبات بكافة أنواعها- 2015-02 - اليوم السابع
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فحص أوراق وتراخيص المركبات بكافة أنواعها
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مدير وقيادات الأمن مع مدير إدارة المرور خلال الحملة- 2015-02 - اليوم السابع
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مدير وقيادات الأمن مع مدير إدارة المرور خلال الحملة
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العميد هانى خير مدير مرور مطروح يفحص أوراق أحد التروسيكلات- 2015-02 - اليوم السابع
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العميد هانى خير مدير مرور مطروح يفحص أوراق أحد التروسيكلات

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مصر 365