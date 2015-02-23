محافظ بورسعيد يبحث سبل إزالة التعديات على أراضى سهل الطينة

أصدر اللواء مجدى نصر الدين، محافظ بورسعيد، تعليماته بالبدء فى حصر كل التعديات على أراضى الدولة بمنطقة سهل الطينة بشرق بورسعيد والصادر بصددها من هيئة التنمية الزراعية قرارات إزالة، وذلك فى إطار مشروعات تنمية محور قناة السويس.

وطالب المحافظ بضرورة الحفاظ على الثروة الزراعية وتنميتها، واحترام قوانين الدولة والالتزام بها، خصوصا فى منطقة شرق بور سعيد، التى ستمثل قاطرة التنمية للاقتصاد المصرى.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد مساء أمس لبحث موقف التعديات على أراضى الدولة فى منطقة شرق بورسعيد، وذلك بحضور ممثل هيئة التعمير والتنمية الزراعية وهيئة الثرة السمكية وحماية أملاك الدولة، لبحث سبل إزالة تعديات قام المزارعون فيها بتحويل الأراضى المخصصة للاستزراع النباتى إلى استزراع سمكى بالمخالفة للقانون، مما أدى لإهدار مياه الرى.