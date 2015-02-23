محافظ سوهاج: إزالة 88 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بـ6 مراكز

قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج فى بيان له إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المنشأة والمراغة ودار السلام وطما وساقلتة وجرجا تحت إشراف المهندس علاء ياسين سكرتير عام المحافظة وبالاشتراك مع مديرية الزراعة بسوهاج وشرطة المسطحات المائية بالمحافظة وبتأمين من قوات الأمن، شنت حملات أسفرت عن تنفيذ إزالات لعدد 88 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

حيث تمت إزالة عدد 35 حالة تعد على الأراضى الزراعية منها حالتا تعد على أملاك الدولة ناحية مركز المنشأة.

كما تمت إزالة عدد 14 حالة تعد على الأراضى الزراعية ناحية مركز المراغة، وإزالة عدد حالتى تعد على الأراضى الزراعية بناحية مركز دار السلام، كما تمت إزالة عدد 15 حالة ناحية مركز طما، وعدد 16 حالة ناحية مركز ساقلتة، وأيضا إزالة عدد 6 حالات تعد على الأراضى الزراعية ناحية مركز جرجا.

وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة لظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بسوهاج وتكثيف الحملات بنواحى مراكز ومدن المحافظة للقضاء على تلك الظاهرة والحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.