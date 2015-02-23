"اليوم السابع" ينشر الكشوف النهائية للمرشحين بانتخابات البرلمان بالدقهلية

ينشر "اليوم السابع" الأسماء النهائية للمرشحين للانتخابات البرلمانية بمحافظة الدقهلية، بعد استبعاد 12 مرشحا استبعاد موضوعى وتنازل 3 آخرين وعدم استكمال 4 لأوراقهم.

ويتنافس 394 مرشحا بالدقهلية على 28 مقعدا، وجاءت مدينة المنصورة الأعلى فى عدد المرشحين حيث وصلوا إلى 59 مرشحا يليها دائرة بلقاس 39.

محكمة الجيزة الابتدائية: قبول طلبات 6قوائم لخوض انتخابات البرلمان.. استبعاد "العدالة الاجتماعية" و"التحالف الجمهورى" و"ثوار الصحوة" لعدم اكتمال الإجراءات.. و471 على الفردى واستبعاد 17 مرشحا بـ17دائرة