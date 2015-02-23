بالفيديو.. المسلماني: إسرائيل تشعل سباق التسلح وتطلب الطائرة ” إف 35″

قال أحمد المسلماني المستشار السابق لرئيس الجمهورية السابق، عدلي منصور، إن إسرائيل تشعل سباق التسلح في الشرق الأوسط.

وقال المسلماني على فضائية ” الحياة” مساء أمس الأحد، «بعد الجيش المصري ما عقد صفقة الطائرة رافال الطائرة الفرنسية الشهيرة، بعدها بـ 24 ساعة إسرائيل وقعت عقد جديد مع الإدارة الأمريكية أنهم ياخدوا طائرات (إف 35)».

وأضاف المسلماني «وأول دفعة هتجلها في 2016 خطورة هذه الطائرة أنها أخطر طائرة مقاتلة في العالم، دي أحدث طائرة قتالية في العالم إف 35 تنتمي للجيل الخامس كان آخر الجيل الرابع إف 22 أما إف 35 دي الجيل الخامس، وكان في شوية مشاكل. في خوذة الطيار فيها مشكلة، وفي الهبوط والإقلاع في مشكلة، ووضع الصواريخ كان فيه مشكلة وتم حل كل ذلك».

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