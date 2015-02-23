بالفيديو.. إبراهيم عيسى: تأجيل الانتخابات فضيحة عالمية

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إنه حذر منذ أسابيع بأن المحكمة الدستورية من الممكن أن تقرّ بأن قانون الانتخابات غير دستوري، مضيفا: «نحن في مأزق هائل سببه الحكومة بلا شك، فتأجيل الانتخابات البرلمانية سيكون فضيحة عالمية، فأين الاستحقاق الديمقراطي الذي قلنا عليه للعالم بأسره».

وأضاف «عيسى» في برنامجه «25\30» على قناة «ON TV» مساء الأحد، نحن قمنا بتسويق المؤتمر الاقتصادي للعالم بالانتخابات البرلمانية، وقمنا بتسويق استكمال الاستحقاق الديمقراطي للعالم وللأحزاب المصرية بالانتخابات البرلمانية، فكيف سننتهي من كل هذه الفوضى؟ أنا أشهد مواطني مصر على حكومتنا التي لا تنصت ولا تسمع.

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