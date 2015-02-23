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7 فوائد للبرتقال أهمها التخلص من الحساسية

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7 فوائد للبرتقال أهمها التخلص من الحساسية 7 فوائد للبرتقال أهمها التخلص من الحساسية
تعد الفاكهة من أهم العناصر الغذائية التى يجب على كل فرد الاهتمام بتناولها، وذلك لاحتوائها على العديد من الفيتامينات الهامة التى يحتاجها الجسم، ولها العديد من الفوائد، مثل تقوية المناعة، والحفاظ على صحة البشرة، والشعر.

وفى هذا السياق، تشير الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، أن الغذاء هو الدواء لكل داء، وأن اهتمام الشخص بتناول الفاكهة التى تعطيه المزيد من الطاقة، والصحة الجيدة من الأمور التى لا غنى عنها، ومن أهم الفواكه التى يجب علينا الإكثار من تناولها هو "البرتقال".

وتقدم، أخصائية التغذية، بعض فوائد البرتقال، ومنها:
>1- يحتوى "البرتقال" على الألياف التى تساعد فى تخليص الجسم من السموم المتراكمة داخله.
>2- يساعد فى الحد من الإصابة بالإمساك.
>3- يساعد فى الحد من الإصابة بالسرطان، نظرا لاحتوائه على بعض المواد المضادة للأكسدة.
>4- يساعد على حماية الجسم من الالتهابات
>5- يعد علاجاً جيداً، للأشخاص الذين يعانون من الحساسية.
>6- يساعد على الحد من ارتفاع نسبة الكولسترول الضار.
>7- يخلصك من الإصابة بألم المعدة.

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