نصائح سريعة لتقليل آلام البواسير

تأثير الولادة الطبيعية على البواسير

علاج آلام البواسير

أرسلت قارئة تسأل، بعد الولادة أشعر بالتهاب متكرر بالبواسير، وأشعر بها منتفخة إلى أقصى درجة فماذا أفعل للتخلص من الألم؟>ويجيب الدكتور محمد سعد أخصائى الجراحة العامة، ناصحا السائلة بضرورة المتابعة لدى مختص جراحة، لإمكانية تسبب الولادة الطبيعية فى زيادة حالة البواسير سوءاً، وتحفيز التهابها بسهولة، وهو ما يستدعى متابعتها لدى مختص لخضوعها للفحص الطبى المتعمق.>ولتجنب ألم البواسير المبرح أثناء التهابها، يجب على المريضة الاهتمام بتجنب إثارة الألم، بعدم الجلوس على المقعدة لفترات طويلة دون تغيير الجلسة أو المشى لخمس دقائق كل نصف ساعة، إضافة للاهتمام بشرب الكثير والكثير من المياه بمجرد الشعور بالألم.

وتابع قائلا "اهتمى بالاستحمام بمياه دافئة أو الجلوس فيها لفترة لا تقل عن النصف ساعة قد تصل لمرتين يوميا حسب درجة الألم، مع التجفيف الجيد ووضع المراهم الموصوفة من قبل المختص، فهذه المراهم تعمل على إيقاف النبضات المؤلمة والتى تنشط فى البواسير فور التهابها".

وفور الشعور بألم البواسير يفضل النوم على البطن، وتناول الطعام المسلوق السهل الهضم، وتناول مشروب طبيعى مسهل كالكراوية والسلمكى، مشددا على عدم شرب السلمكى أكثر من مرة يوميا.

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