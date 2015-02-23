6 نصائح للتخلص من اضطرابات الدورة الشهرية

الدورة الشهرية من أصعب الفترات التى تمر على السيدات، ويرجع ذلك إلى الخوف من الألم الذى يتعرضن له قبل وبعد نزولها، وهبوط وارتفاع الهرمونات التى قد يصيبهن بالاضطرابات النفسية، كما ترتفع رغبتهن فى تناول الحلويات وخاصة الشوكولاتة فى هذه الفترة وهو ما يعرضهن للإصابة بزيادة الوزن.

اكتئاب ما قبل الدورة الشهرية

>وفى هذا السياق، تقول الدكتورة ريهام المسلمانى أخصائية التغذية العلاجية، إنه قد يحدث بعض الاضطرابات النفسية لدى المرأة قبل نزول الدورة الشهرية، فقد تشعر بالاكتئاب والعصبية، وذلك نتيجة لحدوث بعض التغيرات الهرمونية فى الجسم، وقد تلجأ الكثير من السيدات إلى الإسراف فى تناول الطعام مما يجعلهن أكثر عرضة لزيادة الوزن أثناء تلك الفترة.

آلام الدورة الشهرية

>وتتابع د. ريهام، أنه أثناء نزول الدورة الشهرية قد تشعر الكثير من السيدات بالآلام فى البطن والظهر، وتسرف فى تناول المسكنات أو بعض المشروبات الساخنة التى تساعد على التخلص من هذا الألم.

نصائح للتخلص من آلام الدورة الشهرية

>تقدم أخصائية التغذية العلاجية، بعض النصائح للسيدات للتخلص من خوف الزيادة فى الوزن أثناء تلك الفترة، والتخلص من العصبية والاكتئاب والألم أثناء نزول الدورة الشهرية:

>1- ممارسة الرياضة مفيد للمرأة أثناء تلك الفترة، لأنها تحد من الشعور بالاضطرابات النفسية، وتساعد على نزول الطمث دون الشعور بالآلام المبرحة، وتمنع الزيادة فى الوزن.

>2- ينصح بالابتعاد عن تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والحلويات والأطعمة المملحة مثل المخلل والرنجة والفسيخ.

>3- الابتعاد عن الضغوطات النفسية والمشاجرات.

>4- الإكثار من تناول الخضروات والفواكه والأطعمة الصحية منخفضة السعرات الحرارية، ذلك يجنبك الزيادة فى الوزن.

>5- الإكثار من تناول الماء.

>6- يمكنك تناول الموز والسمسم للتخلص من الشعور بالألم أثناء تلك الفترة.

أطعمة لعلاج آلام الدورة الشهرية