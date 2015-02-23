تناول الفاكهة فى الشتاء يساعد على الشعور بالدفء والراحة النفسية

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فى فصل الشتاء يقبل البعض على تناول الأطعمة والمشروبات الساخنة، متناسين مدى أهمية الفيتامينات والعناصر التى تحتوى عليها الفاكهة الباردة، والتى تمد الجسم بما يحتاج لمواجهة الطقس البارد.>يؤكد الدكتور محمد عبد الفتاح أخصائى الرعاية بمستشفى أبو الريش الجامعى، أن الفاكهة عنصر أساسى لشعور الجسم بالراحة النفسية والدفء فى الطقس البارد على عكس المعتقد، فالسكريات الطبيعية التى تحتوى عليها الفاكهة تفيد فى إمداد الجسم بالفيتامينات والعناصر، كفيتامين "C" المقوى للمناعة، والذى يقى من أمراض الشتاء كل.>الفيتامينات التى تحتوى عليها الفاكهة تساعد على إمداد الجسم بالمزيد من السوائل المفيدة، خاصة الفاكهة المليئة بالسوائل، كالكيوى، والعنب والمانجو والبرتقال، وغيرها، مما يقى الجسم من الجفاف والبشرة من التشقق.>وأضاف د. محمد قائلاً "الفاكهة تمد الجسم بالطاقة، وهو ما يساعد على شعورها بالشبع والدفء والراحة، وهى مفيدة أثناء الطقس المتقلب والبارد، لتقى الجسم من أضرار هذا الطقس، إضافة إلى أنها تزيد من دفاعاته ضد الأمراض، وتقوى من وظائف الجسم فيتخلص الشخص من الكسل والشعور بالخمول فى الشتاء".

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