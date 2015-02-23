أخبار عاجلة

فيديو| عبد الحميد بسيوني: لاعبو الزمالك السبب في الهزيمة من الشرقية -
الزمالك يتذوق مرارة الخسارة الخامسة على يد الشرقية -
بالفيديو- هل تذكرون ''الطفل المدخن''؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات -
حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
كارثة جديدة يقع فيها ماسبيرو.. كتابة اسم الرئيس بشكل «خاطئ» -
وزير الداخلية المصري يلتقي بنظيره السعودي لبحث التعاون بين البلدين -
الولايات المتحدة: لا رغبة للأسد وروسيا وإيران في تحقيق السلام -
حلقة جديدة من المكالمات الجنسية بقضية الرشوة الكبرى.. "اللبان" يتفق مع المتهمة على السفر لمعاشرتها يوم الجمعة.. ويسبها فترد: "يا نهار أبيض الناس جنبى" -
حظك اليوم برج الجدي الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

إعلام إسرائيل: الدعم العربى وراء دعوة السيسى لتشكيل قوة لمكافحة الإرهاب

Google+ Print
إعلام إسرائيل: الدعم العربى وراء دعوة السيسى لتشكيل قوة لمكافحة الإرهاب إعلام إسرائيل: الدعم العربى وراء دعوة السيسى لتشكيل قوة لمكافحة الإرهاب
اهتمت الصحف الإسرائيلية بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى التى ألقاها للأمة المصرية مساء أمس الأحد، وأبرزت الصحف دعوة الرئيس إلى تشكيل قوة عربية لمحاربة الإرهاب.

وذكر موقع "واللا" العبرى أن محاربة الإرهاب سيطرت على معظم كلمة الرئيس السيسى سواء فى تناوله قتل المصريين فى ليبيا أو فى تناوله لتأثير المنظمات الإرهابية على دول المنطقة، إلا أن الرئيس أكد للمرة الثانية أن الجيش المصرى لا يغزو أى بلد وإنما له حق الدفاع عن حدوده.

وأضاف الموقع أن الرئيس السيسى يجد سندا وعونا من الدول العربية، خاصة الإمارات والأردن اللتان اقترحتا إرسال قوات لمحاربة التنظيم الإرهابى "داعش".

وأشار إلى أن الرئيس على ثقة كبيرة بالقوات المسلحة المصرية فى القضاء على الإرهاب سواء فى شبه جزيرة سيناء أو على الحدود الغربية لمصر.

كما أبرزت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اهتمام الرئيس السيسى بتشكيل قوة عربية مشتركة لمكافحة الإرهاب فى المنطقة العربية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365