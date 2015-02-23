إعلام إسرائيل: الدعم العربى وراء دعوة السيسى لتشكيل قوة لمكافحة الإرهاب

اهتمت الصحف الإسرائيلية بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى التى ألقاها للأمة المصرية مساء أمس الأحد، وأبرزت الصحف دعوة الرئيس إلى تشكيل قوة عربية لمحاربة الإرهاب.

وذكر موقع "واللا" العبرى أن محاربة الإرهاب سيطرت على معظم كلمة الرئيس السيسى سواء فى تناوله قتل المصريين فى ليبيا أو فى تناوله لتأثير المنظمات الإرهابية على دول المنطقة، إلا أن الرئيس أكد للمرة الثانية أن الجيش المصرى لا يغزو أى بلد وإنما له حق الدفاع عن حدوده.

وأضاف الموقع أن الرئيس السيسى يجد سندا وعونا من الدول العربية، خاصة الإمارات والأردن اللتان اقترحتا إرسال قوات لمحاربة التنظيم الإرهابى "داعش".

وأشار إلى أن الرئيس على ثقة كبيرة بالقوات المسلحة المصرية فى القضاء على الإرهاب سواء فى شبه جزيرة سيناء أو على الحدود الغربية لمصر.

كما أبرزت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اهتمام الرئيس السيسى بتشكيل قوة عربية مشتركة لمكافحة الإرهاب فى المنطقة العربية.