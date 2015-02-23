شيخ الأزهر: يجب وضع استراتيجية شاملة لمواجهة "الإسلاموفوبيا" فى الغرب

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمقر إقامته بمكة المكرمة، فى ساعة متأخرة من مساء أمس الدكتور فيصل بن معمر، مستشار خادم الحرمين، وأمين عام مركز الملك عبد الله للحوار، وذلك بحضور المستشار محمد عبد السلام، المستشار التشريعى والقانونى لشيخ الأزهر.

تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الأزهر الشريف ومركز الملك عبد الله للحوار، وتناقش الإمام الأكبر مع مستشار خادم الحرمين حول الرؤى المختلفة لكيفية صياغة الخطاب الإسلامى الصحيح المبنى على الوسطية والاعتدال ونشره فى أوروبا، وضرورة تصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة المترسبة فى عقول بعض الشباب، وأهمية ترسيخ مفهوم الحوار وسلوكياته فى المجتمعات العربية والإسلامية، ليصبح أسلوبا للحياة ومنهجا للتعامل مع مختلف القضايا، كما تناقشا حول ضرورة وضع إستراتيجية شاملة لمواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا فى الغرب.

يذكر أن الإمام الأكبر يقوم حاليًا بزيارة للمملكة العربية السعودية، للمشاركة فى مؤتمر مكافحة الإرهاب الذى تنظمه "رابطة العالم الإسلامى" تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال الفترة من 22 حتى 25 فبراير الجارى.