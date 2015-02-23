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منفذ السلوم يستقبل 3018 مصريا عائدا من جحيم ليبيا خلال 24 ساعة

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منفذ السلوم يستقبل 3018 مصريا عائدا من جحيم ليبيا خلال 24 ساعة منفذ السلوم يستقبل 3018 مصريا عائدا من جحيم ليبيا خلال 24 ساعة
أعلنت مديرية أمن مطروح، مساء الأحد، أن عدد المصريين الذى دخلوا البلاد عائدين من جحيم ليبيا عن طريق منفذ السلوم، منذ صباح السبت وحتى صباح أمس الأحد 3018 مصريا.

قال اللواء العنانى حمودة مدير أمن مطروح، إن أعداد المصريين العائدين من الجانب الليبى فى تزايد مطرد، حيث شهدت الـ24 ساعة الماضية عودة 3018 مصريا، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.

وأشار "حمودة" إلى وجود حالة استنفار وتأهب لجميع الأجهزة الأمنية بالمنفذ، بالإضافة لتعزيز الخدمات بقوات أمن إضافية من المديرية والجهات الرقابية وأمن الموانئ ومصلحة الجوازات للتعامل مع الموقف.
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