براءة 8 بينهم مأذون من تهم الاشتراك فى المظاهرات الإخوانية بأوسيم

قضت محكمة جنح أوسيم ببراءة 8 أشخاص ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض عليهم، لاتهامهم بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، والتظاهر بدون ترخيص.

وكان المستشار محمد هانى وكيل أول نيابة أوسيم، تحت إشراف المستشار محمد بدوى رئيس النيابة قد أمر بحبس المتهمين لتكوينهم خلية يقودها مأذون يحرضون على العنف، وتنظيم المظاهرات والاشتراك فيها.

وكشفت التحقيقات التى باشرتها النيابة أن المتهمين يقودهم مأذون منطقة أوسيم، ويشتركون فى المسيرات التى تخرج من قبل جماعة الإخوان، كما تم ضبط شارات رابعة ولافتات تتعلق بجماعة الإخوان وشعاراتهم، وتورط المتهمين فى التحريض على العنف، وعلى ارتكاب أعمال عدائية ضد رجال الشرطة، وأمرت النيابة بحبسهم لمدة ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.