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السفير المصري في تونس: تونس أعفت المصريين من تأشيرات ورسوم الدخول

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السفير المصري في تونس: تونس أعفت المصريين من تأشيرات ورسوم الدخول السفير المصري في تونس: تونس أعفت المصريين من تأشيرات ورسوم الدخول

قال السفير أيمن مشرفة، السفير المصري في توسن، أن هناك تعليمات مشددة من الرئيس بتذليل جميع العقبات لعودة المصريين، موضحاً أن السلطات التونسية أعفت المصريين من تأشيرات ورسوم الدخول.

وأضاف “مشرفة” خلال لقائه ببرنامج “على فضائية “إم بي سي 2″ أمس الأحد :” أن هناك 4 رحلات اليوم ستنقل 100 مصري، موضحاً أن نقص المواصلات من أهم عوائق وصول المصريين في ليبيا إلى الحدود التونسي ” .

وتابع، المصرية تتواصل مع القبائل الليبية لتسهيل خرنوج المصريين بليبيا، مشيراً إلى أن دول الجوار الليبي اعترضت على الضربة الجوية المصرية ضد معاقل داعش في ليبيا.

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