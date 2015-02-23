بالفيديو - صلاح يسجل هدفين من أول 3 تصويبات صحيحة مع فيورنتينا

3 تصويبات صحيحة على مرمى المنافس، نتج عنها هدفين لمحمد صلاح جناح فيورنتينا في ظهوره الأول بالدوري الإيطالي.

صلاح يقدم أداء رائعا منذ وصوله لفيورنتينا معارا من تشيلسي، واحتل سريعا قلوب جمهور الفيولا عقب رحيل نجمهم خوان كوادرادو إلى الزرق.

ويرصد FilGoal.com ثلاث تصويبات لصلاح صحيحة على مرمى منافسي فيورنتينا في الدوري الإيطالي، نتج عنها هدفين.

1) أول هجمة بقميص فيورنتينا

أمام ساسولو بعد 43 ثانية فقط من انطلاق المباراة، تلقى تمريرة طويلة واستلمها بشكل رائع، سدد بيساره ولكن الحارس صدها.

2) أول أهدافه

الهدف الأول لمحمد صلاح كان أمام ساسولو، تصويبة يمينية في الشباك من داخل منطقة الجزاء أيضا بعد انطلاقة وانفراد تام بالحارس.

3) ثاني أهدافه

أمام تورينو، ثنائية رائعة مع جيلاردينو ويصوب بيمينه تمر من تحت قدمي الحارس وتسكن الشباك.