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وزير الكهرباء: بدء توزيع 10 ملايين لمبة ليد على المواطنين خلال أيام

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وزير الكهرباء: بدء توزيع 10 ملايين لمبة ليد على المواطنين خلال أيام وزير الكهرباء: بدء توزيع 10 ملايين لمبة ليد على المواطنين خلال أيام
أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية ستبدأ فى توزيع اللمبات الليد على المواطنين نهاية فبراير الجارى أو بداية مارس على الأكثر، لافتا إلى أن السبب فى تأخر الشركات فى توزيع اللمبات يرجع إلى أن الكميات المطلوبة من اللمبات لم تكتمل ولكنها فى مراحلها النهائية.

وأوضح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحملة التى أطلقتها الوزارة لتوزيع 10 ملايين لمبة ليد كمرحلة أولى تستهدف 2.5 مليون مواطن على مستوى الجمهورية ليس عملا ترفيهيا تقوم به الوزارة للمواطن، وإنما يأتى فى إطار خطتها المتكاملة لمواجهة ارتفاع الأحمال فى صيف 2015.

وأشار الوزير إلى أن خطة الوزارة لمواجهة الصيف القادم تتضمن كل الجوانب سواء توعية المواطنين بأهمية ترشيد الاستهلاك أو إضافة قدرات جديدة للشبكة وإنهاء أعمال الصيانة قبل 30 مايو، موضحاً أن كل هذه الجهود تودى فى نهاية الأمر إلى الوصول بصيف يرضى جميع المواطنين.


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