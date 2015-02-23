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ماذا قال أبو تريكة لمونتيلا قبل دخول صلاح وبعد تسجيل الهدف؟

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ماذا قال أبو تريكة لمونتيلا قبل دخول صلاح وبعد تسجيل الهدف؟ ماذا قال أبو تريكة لمونتيلا قبل دخول صلاح وبعد تسجيل الهدف؟

طالب محمد أبو تريكة نجم الأهلي المعتزل فيتشينزو مونتيلا المدير الفني لفيورنتينا أن يدفع بالدولي المصري محمد صلاح جناح الفريق أمام تورينو.

ويجلس صلاح على مقاعد بدلاء فريقه أمام تورينو، رغبة من مونتيلا في حصوله على قسط من الراحة قبل مواجهة توتنام الخميس بإياب دور الـ32 للدوري الأوروبي.

ورد صلاح على تغريدة للحساب الرسمي لفيورنتينا قائلا: "عاوزين صلاح يا مونتيلا".

وتفاعل العشرات من متابعي النجم الأهلاوي مع تغريدته.

وبعد دخول صلاح في الدقيقة 66 وتسجيله الهدف، كتب أبو تريكة تغريدة أخرى ساخرا: "اسمع الكلام يا مونتيلا .. جوووول صلاح".

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