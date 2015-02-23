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بالفيديو - تورينو يحبط انتفاضة فيورنتينا بقيادة صلاح

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بالفيديو - تورينو يحبط انتفاضة فيورنتينا بقيادة صلاح بالفيديو - تورينو يحبط انتفاضة فيورنتينا بقيادة صلاح

سجل محمد صلاح جناح فيورنتينا هدفا في الدقائق الأخيرة في شباك تورينو بالجولة 24 من الدوري الإيطالي، ولكن الأخير رفض الخروج خاسرا في لقاء انتهى 1-1.

صلاح بدأ المباراة على مقاعد البدلاء واشترك في الدقيقة 66، وشارك حتى النهاية صانعا انتفاضة هجومية لفيورنتينا.

ونجح صلاح في تسجيل هدف المباراة الأول في الدقيقة 85 بعد ثنائية مع جيلاردينيو، سددها بيمينه مرت من تحت قدمي حارس تورينو.

ومع الاندفاع السريع لفيورنتينا في خط الهجوم، نجح الضيوف في تسجيل التعادل من كرة عرضية ضالة وصلت لجوسيب فيفاز وسجل التعادل بالدقيقة 87.

ونجح الدولي المصري في ربط الوسط بالهجوم بلعبه مهاجم مساعد للبديل جيلاردينيو.

وفشل فيورنتينا في تشكيل خطورة طوال المباراة باستثناء ركلة جزاء أهدرها خوما باباكر في الدقيقة 10.

ومع دخول صلاح وخواكين وجيلاردينيو اشتعل هجوم أصحاب الرداء البنفسجي، ولكن الدفاع كان مفتوحا.

بتلك النتيجة يرفع فيورنتينا رصيده للنقطة 39 بالترتيب الخامس وأهدر فرصة الصعود للترتيب الرابع.

وارتقى تورينو للمركز التاسع برصيد 33 نقطة.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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