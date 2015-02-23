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حازم إمام: صلاح يملك ما لا يملكه أي لاعب مصري

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حازم إمام: صلاح يملك ما لا يملكه أي لاعب مصري حازم إمام: صلاح يملك ما لا يملكه أي لاعب مصري

أشاد حازم إمام لاعب نادي الزمالك الأسبق ومحلل مباريات الدوري الإيطالي بالجناح المصري محمد صلاح بعد رابع مبارياته مع فيورنتينا.

ونجح محمد صلاح في احراز هدفه الثاني على التوالي في الدوري الإيطالي.

صلاح هز شباك تورينو إلا أن الأخير نجح في إدراك التعادل في الدقائق الأخيرة لتنتهي المباراة 1-1.

وعقب المباراة قال حازم إمام عبر قناة beIN Sport: "صلاح يملك ما لا يملكه أي لاعب في ".

وأضاف "هو يتحرك جيدا بدون كرة بشكل أكثر من ممتاز".

الجناح المصري بدأ المباراة على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك في الدقيقة 66 لينجح في الدقيقة 84 من وضع فيورنتينا في المقدمة، إلا أن هدف في الدقيقة 88 حرم الفيولا من الانتصار.

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