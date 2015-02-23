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ألتوبيلي عن هدف صلاح: يجد الحلول دائما

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ألتوبيلي عن هدف صلاح: يجد الحلول دائما ألتوبيلي عن هدف صلاح: يجد الحلول دائما

أكد أليساندرو ألتوبيلي لاعب نادي إنتر الأسبق ومنتخب إيطاليا أن محمد صلاح دائما ما يجد الحلول وينجح في هز شباك الخصوم.

ونجح محمد صلاح في احراز هدفه الثاني على التوالي في الدوري الإيطالي.

صلاح هز شباك تورينو إلا أن الأخير نجح في إدراك التعادل في الدقائق الأخيرة لتنتهي المباراة 1-1.

وعقب المباراة قال ألتوبيلي عبر قناة beIN Sport: " صلاح يمتلك الجودة الكبيرة".

وأضاف "يعرف جيدا كيف يتحرك بكرة أو بدون، ودائما ما يجد الحلول لتسجيل الأهداف".

الجناح المصري بدأ المباراة على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك في الدقيقة 66 لينجح في الدقيقة 84 من وضع فيورنتينا في المقدمة، إلا أن هدف في الدقيقة 88 حرم الفيولا من الانتصار.

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