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محافظ السويس يتفقد القوافل الطبية بقرية محمد عبده طريق الإسماعيلية

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محافظ السويس يتفقد القوافل الطبية بقرية محمد عبده طريق الإسماعيلية محافظ السويس يتفقد القوافل الطبية بقرية محمد عبده طريق الإسماعيلية
تفقد اللواء العربى السروى، محافظ السويس، ظهر اليوم، القافلة الطبية بقرية محمد عبده بمختلف التخصصات الطبية لخدمة أهالى قرى شباب الخريجين.

وأكد المحافظ على الأطباء بالتسهيل على المرضى فى صرف العلاج والتأكيد على المسئولين عن القافلة بتحويل الحالات التى تحتاج إلى عمليات أو علاج بمستشفيات القاهرة.

وتفقد اللواء العربى السروى المياه الجوفية المتراكمة بطريق السويس- الإسماعيلية، وأكد المحافظ على المسئولين ومراقبة شباب الخريجين وهندسة الرى بمحافظة السويس بسرعة الانتهاء من مصرف يوسف السباعى حتى تنتهى من مشكلة المياه الجوفية التى تؤدى إلى مشاكل على الطريق السريع الإسماعيلية- السويس.

رافق المحافظ فى الجولة العميد علاء إسماعيل، رئيس حى فيصل، ومنير كامل، مدير عام المتابعة الميدانية، والمهندسة منى السويفى مدير عام الطرق والنقل.

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