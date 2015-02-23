شباب الإسكندرية يلتقطون صورة سيلفى مع المحافظ داخل الترام

التقط بعض الشباب صورة بطريقة السيلفى مع هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، أثناء جولة تفقدية قام فيها باستقلال إحدى عربات ترام الرمل، وذلك حرصًا منه على وضع رؤية لتطوير وسائل النقل العام بالإسكندرية، ومتابعة النظافة فى عدد من المناطق المختلفة خاصة حرم الترام الذى يشهد تراكم القمامة فى عدد من الأماكن المختلفة.

يذكر أن هانى المسيرى قد أكد حرصه على بحث مشاكل النقل العام بالإسكندرية، ومحاولة تطويرها لراحة المواطن السكندرى، بالإضافة إلى العمل على تنفيذ مشروع تطوير قطار أبو قير بالتنسيق مع وزارة النقل.