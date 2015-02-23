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أسماء مرشحى سيدى جابر والعامرية والمنتزه والمنشية المقبولين بالإسكندرية

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أعلنت اللجنة العليا للانتخابات بالاسكندرية، اليوم، قبول أوراق 409 مرشحين موزعين على 14 دائرة انتخابية، حيث تم قبول أوراق 48 مرشحًا بدائرة المنتزه أول، و38 مرشحًا بالمنتزه ثانٍ، و35 مرشحًا بالرمل أول، و32 مرشحًا بالرمل ثانٍ، و 31 مرشحًا بسيدى جابر، و28 مرشحًا بدائرة باب شرق، و39 مرشحًا بدائرة محرم بك، و21 مرشحًا بالعطارين، و25 مرشحًا بالجمرك، و17 مرشحًا بدائرة مينا البصل، و30 مرشحًا بالدخيلة، و22 مرشحًا بالعامرية، و19 مرشحًا ببرج العرب.

واستبعدت اللجنة أوراق 3 قوائم وهى فرسان وتحيا مصر والكتلة الوطنية، بسبب عدم استيفاء الأوراق المطلوبة، كما تم استبعاد 11 مرشحًا، 10 من الغسكندرية وواحد من مطروح، حيث أشار المستشار سعد السعدنى رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالإسكندرية فى تصريحات خاصة لليوم السابع إلى أن قرار استبعاد المرشحين جاء لأسباب مختلفة، منها عدم استيفاء الأوراق المطلوبة أو عدم الحصول على لائق فى الكشف الطبى.


>أسماء المقبولين فى دائرة المنتزه- 2015-02 - اليوم السابع
>أسماء المقبولين فى دائرة المنتزه


>دائرة العامرية- 2015-02 - اليوم السابع
>دائرة العامرية


>أسماء مرشحى العامرية- 2015-02 - اليوم السابع
>أسماء مرشحى العامرية


>أسماء مرشحى الجمرك والمنشية- 2015-02 - اليوم السابع
>أسماء مرشحى الجمرك والمنشية


>مرشحو الجمرك والمنشية- 2015-02 - اليوم السابع
>مرشحو الجمرك والمنشية


>أسماء مرشحى دائرة سيدى جابر- 2015-02 - اليوم السابع
>أسماء مرشحى دائرة سيدى جابر

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