عاملون بمجموعة "سافوى" يزورون موقع قناة السويس الجديدة

زار عاملون بمجموعة الفنادق العالمية "سافوى" برئاسة رئيس مجلس الإدارة عماد عزيز، موقع مشروع قناة السويس الجديدة فى إطار مؤازرة المجتمع المدنى لتنفيذ هذا المشروع العملاق والذى يعتبر القرن الجديد للدولة المصرية.

وتفقد رئيس مجلس إدارة "سافوى" يرافقه عدد من العاملين بالمجموعة موقع المشروع واطلعوا خلالها على الإنجاز الذى يقوم به العاملون بالمشروع.

وقام العاملون بالمجموعة العالمية بتوزيع كمية كبيرة من المنتجات الغذائية دعمًا وتشجيعًا للعاملين بالمشروع وتقديرًا لدورهم فى تنفيذ المشروع العملاق.