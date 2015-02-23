محافظ دمياط يبحث موقف المشروعات التى تنفذها شركة "المقاولون العرب"

عقد د. إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، اجتماعًا لبحث الموقف التنفيذى للمشروعات التى تنفذها شركة "المقاولون العرب" بالمحافظة بحضور اللواء فايز فتحى شلتوت، السكرتير العام، والمهندس سيد ربيع، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس ضياء عوض، مدير عام الطرق، وممثلى الشركة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

وتم خلال الاجتماع بحث المعوقات بالنسبة لتسليم قطع الأراضى لمحطات الرفع ومسارات خطوط الطرد بالنسبة لأعمال الصرف الصحى التابعة للهيئة القومية بخط الطرد بمحطة العنانية ومحطات الرفع بعزب النهضة وميت الشيوخ وأولاد حمام والطرحة وشرباص والغوابين.

حيث أكد المحافظ أنه سيتم تسليم الأراضى التى سيتم نزع ملكيتها وصرف التعويض اللازم لبدء تنفيذ المشروعات أما بالنسبة لتوسعات محطة مياه البستان بطاقة 600 لتر / ث فقد تم الاتفاق على الانتهاء من تركيب المروقات فى نهاية يونيو والانتهاء من المرشحات فى نهاية سبتمبر.

وأكد المحافظ على وضع برنامج زمنى لمتابعة التنفيذ والعرض عليه كما أكد على دفع المستحقات المالية لشركة المقاولون العرب فى المشروعات التى تمت بعد أن يتم التسليم الابتدائى والحساب الختامى للمشروعات والتى من بينها مشروع التنسيق الحضارى بمنطقة اللسان والفنار.

كما تم متابعة مشروعات الطرق حيث تم الانتهاء من رصف شوارع مدينة كفر سعد والانتهاء من تطوير كورنيش النيل بمنطقة الدعائم وجار الانتهاء من شوارع مدينة فارسكور.

وبالنسبة لمشروع رفع كفاءة المستشفيات فقد تم الانتهاء من مستشفى الزرقا بنسبة 100% ومستشفى السرو بنسبة 95% ومستشفى كفر البطيخ سينتهى فى اول مايو ومستشفى الصدر فى منتصف مايو القادم كما يتم البدء فى رفع كفاءة مستشفى عزبة البرج للبدء فى منتصف مارس.

كما تم بحث موقف مشروع ازدواج طريق دمياط- رأس البر الغربى حيث أوضح ممثل شركة "المقاولون العرب" أنه تم إنهاء الملاحظات من الاستشارى للتصميم الهندسى وتم اعتماد التخطيط الأفقى للطريق من الهيئة العامة للطرق والكبارى وعرض تعديل بعد الملاحظات فى القطاع العرضى للطريق تمهيداً لاعتماده حيث قرر المحافظ بدء العمل فى ازدواج الطريق فى الأماكن الخالية من أى معوقات حتى يمكن تنفيذ هذا الطريق الحيوى الهام مؤكدا على دفع عجلة التنفيذ للمشروعات التى تنفذها الشركة بالمحافظة حتى يمكن الانتهاء منها والبدء فى مشروعات جديدة.