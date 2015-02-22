“محمود الغندور” .. صديقي الداعشي الذي انتخب السيسي مرتين (فيديو)

تقرير | أحمد يحيى

أن تكتب تقريرًا عن المصريين في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش”، أمر بسيط على أي صحفي عبر وسائل بحث بسيطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتنقل جزءًا مما يدونون وتستشهد بما فعلوه سابقًا وتحلل بطريقة بسيطة سيكولوجية الدواعش فتجد عاملًا مشتركًا.

لكن ماذا لو كنت صحفيًا وكان صديقك داعشيًا ملأت صوره مواقع التواصل الاجتماعي وتبارى الصحفيون في إعداد التقارير عنه، هذه هي القصة الصعبة.

ماذا تفعل إذا كنت تتصفح حسابك بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ووجدت أن هناك صديق غير مقرب لك ــ زميل عمل بالإحرى ــ قام بإثبات وجوده “check in” عبر الموقع ذاته من مدينة الرقة أوائل عام2013؟! ، ويرفق معها تدوينة عن الجهاد هناك، صعقة كبيرة من التحول في حياة محمود، كان أبعد شخص قد يخطر ببالي أن يذهب إلى تلك النقطة السوداء من الأرض العربية، ذهبت إلى صفحته التي لم أزرها منذ فترة طويلة، إذ أجد أن محمود الذي كان لا يتكلم سوى بالألفاظ الخارجة والبذيئة، تملئ صفحته الأيات والمواعظ الدينية والحديث عن الجهاد والدولة الإسلامية، أتحقق مجددًا أن محمود لم يت اختراق صفحته وأتصل بأصدقاء مشتركين للتأكد من ذلك فأجد أن الصفحة سليمة، قام محمود بحذف كل البنات من على حسابه الشخصي، وبالطبع مسح صوره معهم التي كانت تملئ حسابه، وغير وجهته من حلم المذيع الرياضي وحكم الراية الطالب بجامعة عين شمس، إلى الجهادي الداعشي مناصر الحق زورًا كما يدعي الذي جاءنا بالذبح.

الغندور مذيعًا وممثلًا:

> في عام 2011 أسس المذيع المشهور طارق علام إذاعة راديو عبر الإنترنت تحت اسم راديو شبابنا، كان غندور ضمن فريق العمل وقدم برنامجًا رياضيًا كمذيع في الراديو حيث عملنا سويًا كنت أنا ضمن فريق برنامج أخر، واشترك العاملين في الراديو في الطموح والهدف الكبير وهو إطلاق الراديو بشكل رسمي على موجات الإذاعة المصرية وهو الأمر الذي لم يكتمل، في هذه الأثناء قام غندور بالاشتراك في أكثر من عمل فني بالإضافة إلى قيامه بإنتاج فيديوهات عبر موقع يوتيوب كان يقوم بأدائها التمثيلي وكتابة وإخراجها، كما قام الغندور بالتمثيل في فيلم قصير بعنوان 48 ساعة بالاشتراك مع بعض الأصدقاء العاملين بنفس الإذاعة ومسرح الزهور الذي قدم عليه مسرحية الملك القرد.

فيلم 48 ساعة:

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مسرحية الملك القرد:

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فيديوهات من انتاج غندور:

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الغندور حكمًا:

> كان لمحمود الغندور نصيبًا من النظام المعمول به في مصر وهو تابعية العمل للأبناء والعائلة الواحدة لنفس المهنة، فالغدور الذي ينتمي لعائلة الحكم الدولي المونديالي جمال الغندور وهو ابن شقيقه كان حكمًا مساعدًا في دوري الدرجة الثانية وقام بتحكيم بعض اللقاءات نشر صورها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك (الحساب الأول له الذي قام بإغلاقه فيما بعد).

الغندور الذي انتخب السيسي مرتين وحلقة آخر كلام

> في السابع من أغسطس عام 2013 كنت أعمل ضمن فريق البحث والتدقيق ببرنامج آخر كلام الذي كان يُبث عبر قناة “ON TV”، كان موضوع حلقة هذا اليوم هو سيكولوجية الإرهابيين في داعش، وبدوري في البرنامج كنت أجمع ما يقوم به المصريون في داعش عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حفي أثناء تحضير الحلقة كان ما يشغل بالي مهنيًا هو مصير من سأعرض صورهم وحساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي،خاصة أن الزميل السابق في المهنة محمود الغندور كان ضمن من قمت بعمل بحثًا كاملًا عنهم، المفاجأة أن الغندور كان في قبضة الأمن في هذا الوقت واعتقدت أن حلقة مثل هذه ستمثل إدانة كاملة للغندور في سفره إلى سوريا وانضمامه لصفوف داعش وحصوله على كنية مثل باقي الدواعش وهي “أبو آدم المصري” ، وتابعت الأمر عن قرب إلا أن التهم التي وجهت إلى الغندور كانت عجيبة وطريفة، اتهم الغندور الذي يرتبط بصفة قرابة مع عبد الرحمن عز الشاب المؤيد لجماعة الإخوان والمتواجد في قطر حاليًا، بالاشتراك في قافلة إغاثة لقطاع غزة، وعندما تحدثت إلى أحد أصدقائه قال لي أن الغندور خرج بسلام بعد عودته من “داعش” وقام باستخراج بطاقة بدل فاقد، فسألته ” كيف تركه الأمن” ، أجاب باختصار:”قال لهم أنه انتخب السيسي مرتين رغم عدم وجود جولة إعادة من حبه فيه” ، فتركه الأمن بكل سهولة ولم يعلم أحد بذهابه إلى الرقة رغم الحلقة الكاملة لبرنامج أخر كلام.

حلقة أخر كلام عن إسلام يكن ومحمود الغندور:

شخصية الغندور:

> سُئل محمود الغندور على سؤال بموقع “ASK” حول من يتمنى أن يقابل؟!

> - فأجاب : إيمي ادامس ووصفه بلقاء القمة

سئل الغندور عن مثله الأعلى؟

> - فأجاب: يوسف شاهين

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> سئل الغندور عن سبب تغير وجهته”تدينه”؟

> - فأجاب: تجربة حياتية جديدة بعد التخرج الواحد لما بيكبر بيعقل.

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> وكان أخر سؤال من شخص لم يتوقع تغير حياة غندور عن كيفية المواظبة على الصلاة؟

> - فأجابه بكلام من الكتاب والسنة.

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>دلائل على وجود الغندور في داعش قبل العودة:

> في هذه الفترة التي تواجد فيها الغندور في داعش كان له حسابًا بموقع التواصل الاجتماعي تويتر بمسمى كنيته آبو أدم وكان يكتب عن الجهاد والكفر والإخوان، فبل أن يتغير الاسم عقب العودة إلى “أبو دجانة غندور”، كما تم نشر صورًا له في الرقة وحتى مع إسلام يكن منذ يوليو 2014.

الغندور في داعش مجددًا:

> في 20 فبراير 2015 نشر المصري الأشهر في صفوف داعش إسلام يكن صورة له بصحبة محمود الغندور يقول فيها إنه أقرب أصدقاءه في مصر في وأنه بصحبته في “داعش” في إشارة منه لتقرير قامت مصور نشرته صحفية مصرية بموقع نيويورك تايمز به شهادات عن أصدقاء له قبل تصف حياته سفره إلى داعش، وأحتوى التقرير على مشاهد للغندور بصحبة يكن.

قبلها بيوم واحد الخميس 19 فبراير اتصلنا بمحمود الغندور حتى نلقاه في محاولة لمعرفة “داعش من الداخل” وعمل تقريرًا صحفيًا عن العائدين من أرض الدواعش إلى أن والده أخبرنا أنه في العمل وعندما يعود سيخبره.

بعد نشر صورة إسلام يكن أعتقدت أن الصورة قديمة وأعاد يكن نشرها فمن غير المعقول أن الغندور الذي تركه الأمن واستخرج بطاقة بدل فاقد ليعيش في أمان يعود إلى داعش مجددًا، أتصلنا بالرقم مرة أخرى في في يوم إعلان يكن، إلا أن فتاة ردت على الهاتف معلنةً أنه رقم غير صحيح بعد محاولة استيضاح من أكون.

واجتمع أصدقاء الغندور في اليوم التالي في صورة تنقصه غير مصدقين ما يحدث في إحدى مقاهي وسط القاهرة دونه، وتمنى كل منهم لو كان الغندور معنا ولم يكن حديثنا.

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