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#سوبر_افريقيا - متعب يوضح فائدة هدفه القاتل رغم الخسارة

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#سوبر_افريقيا - متعب يوضح فائدة هدفه القاتل رغم الخسارة #سوبر_افريقيا - متعب يوضح فائدة هدفه القاتل رغم الخسارة

أكد عماد متعب مهاجم الأهلي أن الفريق أدى ما عليه في مباراة السوبر الأفريقي أمام وفاق سطيف الجزائري رغم خسارة اللقب بركلات الترجيح.

وخسر الأهلي لقب السوبر الإفريقي على الرغم من هدف تعادل عماد متعب القاتل في الدقيقة 95، إلا أن ركلات الجزاء ابتسمت للفريق الجزائري.

وقال متعب: "اللاعبون أدوا برجولة وقدموا كل ما لديهم طوال 90 دقيقة، تأخرنا بهدف، ولكننا تعادلنا قبل النهاية ب15 ثانية، لأننا كالعادة نلعب حتى صافرة النهاية".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "كنت أتمنى حسم اللقب بركلات الترجيح، ولكن التوفيق هذه المرة ساند فريق وفاق سطيف، وأهناه على الفوز باللقب".

وتابع: "أعتقد أن الهدف الذي سجلته في الوقت القاتل، خفف أحزان الجماهير بشأن خسارة كأس السوبر".

وعن سر غيابه عن التشكيل الأساسي، أكد متعب أن السبب فني، ولا دخل بنزلة البرد التي تعرض لها في جلوسه على مقاعد البدلاء.

وأتم متعب: "كنت أعاني من نزلة برد قبل السفر، ولكنني كنت تدربت مرتين في الجزائر، وكنت جاهزًا للعب منذ البداية إذا طلب الجهاز الفني".

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فيديو اليوم السابع