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جمعة: سطيف أسياد إفريقيا؟ أمامه عشرات السنوات لمنافستنا

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جمعة: سطيف أسياد إفريقيا؟ أمامه عشرات السنوات لمنافستنا جمعة: سطيف أسياد إفريقيا؟ أمامه عشرات السنوات لمنافستنا

أكد وائل جمعة مدير الكرة بالنادي الأهلي أن على الرغم من خسارة لقب السوبر الإفريقي إلا أن الفريق سيظل سيد أسياد إفريقيا.

الأهلي خسر السوبر الإفريقي بركلات الجزاء أمام وفاق سطيف بعدما نجح عماد متعب في إدراك تعادل قاتل للفريق في الدقيقة 95، إلا أن الفريق الجزائري فاز في النهاية.

وخرجت العديد من الصحف الجزائرية تتحدث عن انتزاع لقب أسياد إفريقيا من النادي الأهلي لحساب وفاق سطيف وهو ما رفضه وائل جمعة تماما.

وقال جمعة في تصريحات لـFilGoal.com: " إذ كان النادي الجزائري يريد لقب أسياد القارة فعليه الفوز لمدة 10 سنوات متتالية".

وأضاف " وقتها من الممكن أن ينافسنا على لقب أسياد إفريقيا".

وتوج وفاق سطيف بلقب دوري أبطال إفريقيا مرتين وكأس السوبر الإفريقي مرة وحيدة، بينما حقق الأهلي 20 لقبا قاريا يتربع بهم على عرش الأندية الأكثر تتويجا في العالم.

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