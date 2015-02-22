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إكرامي: ركلات الترجيح؟ الحظ لن يقف معنا أكثر من 3 سنوات

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إكرامي: ركلات الترجيح؟ الحظ لن يقف معنا أكثر من 3 سنوات إكرامي: ركلات الترجيح؟ الحظ لن يقف معنا أكثر من 3 سنوات

قال شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي إن التوفيق لن يلازم فريقه دائمًا، وذلك بعد خسارة لقب السوبر الأفريقي أمام وفاق سطيف بركلات الترجيح.

وقال إكرامي في تصريحات تليفزيونية: "التوفيق والحظ ساندنا في ركلات الجزاء أكثر من مرة في السنوات الثلاثة الأخيرة، ولن أطلب أكثر من ذلك".

وأضاف: "من تعود على الفوز بالبطولات أو ركلات الترجيح، من الصعب عليه أن يتقبل الخسارة، لذا كانت لحظة استلام الميدالية الفضية قاسية على اللاعبين".

وتابع: "كنا نتمنى الفوز باللقب للمساهمة في إنهاء حالة الحزن والإحباط المسيطرة على ".

وواصل: "للأسف التاريخ لن يذكر أن أداء الأهلي كان جيدًا، بل إن وفاق سطيف هو الفائز بالبطولة، والافضل لا يفوز دائمًا".

وأضاف: "الفريق لن يشعر بطعم النصر، إلا عندما يخطف منه، وهو ما يخلق للاعبين حافز قوي للتعويض في البطولات القادمة".

وأتم إكرامي: "توقف الدوري لن يكون شماعة لخسارة السوبر، لأننا تعودنا على الظروف الصعبة، وفزنا ببطولة أفريقيا مرتين في ظل توقف الدوري عامين".

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