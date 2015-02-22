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يوسف: لاعبو الزمالك استجابوا لفكر فيريرا سريعا

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يوسف: لاعبو الزمالك استجابوا لفكر فيريرا سريعا يوسف: لاعبو الزمالك استجابوا لفكر فيريرا سريعا

أكد إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادي الزمالك على سرعة استجابة لاعبي الفريق الأبيض لفكر جوزفالدو فيريرا المدير الفني.

وتولى فيريرا تدريب الزمالك خلفا لمحمد صلاح الذي تحول للناشئين عقب خلافته لجيمي باتشيكو الذي رحل للشباب السعودي.

وقال يوسف في تصريحات صحفية: "سعيد بسرعة استجابة لاعبي الزمالك لفكر فيريرا في التدريبات".

وأضاف "روي ألميدا هو مخطط الأحمال ويهتم بالجانب البدني في التدريبات".

ويستعد الزمالك لخوض مباراة ودية يوم الخميس المقبل تحسبا لعودة الدوري، وأيضا استعدادا لمباراته في كأس الكونفدرالية مارس المقبل.

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