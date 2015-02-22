لماذا أرجا بيلسا مفاوضاته مع المنتخب السعودي لنهاية الموسم

أجل الأرجنتيني مارسيلو بيلسا المدير الفني لنادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي مفاوضاته مع الاتحاد السعودي لكرة القدم حول قيادة المنتخب الأول حتى نهاية الموسم.

ونقلت الصحف السعودية عن صحيفة "لو سبورت" الفرنسية تأكيدات بغموض موقف بيلسا من التجديد لمارسيليا أو الرحيل في نهاية الموسم الجاري.

وذكرت الصحيفة أن بيلسا فضل عدم اتخاذ أي قرار بشأن مستقبله حتى بعد انتهاء الموسم خاصة وأن فريقه يقدم عروض رائعة في الدوري الفرنسي.

ويحتل نادي مارسيليا تحت قيادة بيلسا المركز الثالث في الدوري الفرنسي برصيد 49 نقطة وتتبقى له مباراة ويبتعد عن ليون المتصدر بفارق خمس نقاط.

ويطمح الاتحاد السعودي في التوصل لاتفاق مع بيلسا في نهاية الموسم لينقل خبرته الكبيرة إلى الكرة السعودية التي تحتاج إلى من يعيدها إلى الصفوف الأولى في الكرة الآسيوية مجددا.