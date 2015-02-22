شركة مصر سيناء تشيد بحرص الرئيس السيسى على تنمية المحافظة

أشادت شركة مصر سيناء للتنمية الصناعية والاستثمار بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته اليوم على تنمية شمال وجنوب سيناء .

وقال المهندس إبراهيم العرجانى رئيس مجلس إدارة الشركة لـ" اليوم السابع" أن الرئيس أكد فى كلمته علي أهمية تنمية سيناء تواكبا لما سبقه وأعلنه الرئيس من تخصيص 10 مليارات جنيه لتنميتها والقضاء علي كافة الأوضاع التى تقف عقبة فى طريق التنمية والتي ساهمت فى انتشار الفكر المتطرف فى عدة مناطق بالمحافظة.

وقال إبراهيم العرجانى إن الشركة تعتبر عام 2015 هو عام سيناء فيما يتعلق بتنفيذ المشروعات المختلفة وبناء مصانع فى الوسط وخلق تنمية زراعية جادة .

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