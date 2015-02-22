موجز أخبار مصر للساعة 10.. السيسى: قضاؤنا شامخ وجيشنا يحمى ولا يغزو

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة فى مقدمتها تغطية خاصة لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث وجه رئيس الجمهورية التعازى للمسلمين ورجال القوات المسلحة والشرطة المدنية، وضحايا استاد الدفاع الجوى، وشهداء حادث ليبيا الإرهابى، قائلاً: "ماكنتش أقدر أعزى فى شهداء ليبيا إلا بعد الأخذ بثأر الشهداء"، مؤكدًا أن رد فعل القوات المسلحة كان محل تقدير من كل المصريين والأشقاء العرب وبعض دول العالم، مضيفًا أن مصر بها قضاء ونيابة عامة شامخان، مؤكدًا أن حادثتى شيماء الصباغ، واستاد الدفاع الجوى أمام النائب العام، و"كنت فى لقاء مع النائب العام أوضحت له أننى لا أتدخل فى أحكام القضاء الشامخ".

وأضاف السيسى خلال خطابه للأمة "النائب العام أخبرنى: ماحدش هيكون معانا لما نتحاسب أمام الله".

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن القوات المسلحة المصرية لا توجَّه أعمالاً عدائية ضد مدنيين، قائلا: "هقول أمر أول مرة أتكلم فيه فى العلن فى رمضان كانت هناك عناصر إرهابية بتفطر بعدد ضخم لكن تم إيقاف الضربة علشان كان فى أطفال ونساء موجودين ضمنهم".

وتابع: "أنا بقول الكلام ده علشان الناس تبقى عارفة بنتعامل إزاى وصبرنا وحلمنا". وأضاف الرئيس السيسى خلال خطابه الذى وجهه للأمة، مساء اليوم الأحد، "اتصل بيا الأشقاء العرب كلهم والملك عبد الله وملك الأردن وقدموا التعزية وسألونى: ابعت قوات إيه علشان نجابه الخطر ده؟"، مشيدًا برد الفعل من قبل الأشقاء العرب.

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