سفير مصر بتونس: 1050 مصريًا وصلوا معبر رأس جدير و4 طائرات لنقلهم للقاهرة

أكد السفير أيمن مشرفة سفير مصر بتونس، أن حوالى 1050 من المصريين بليبيا وصلوا إلى معبر رأس جدير الحدودى، وجارٍ إنهاء اجراءات عبورهم من المعبر ويتم نقلهم عبر حافلات نحو مطار جربة - جرجيس استعدادًا لمغادرتهم إلى أرض الوطن .

وقال السفير مشرفة - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن أربع طائرات مصرية وصلت إلى مطار جربة – جرجيس، على أن تقلع اول طائرة فى الساعة الثامنة والنصف بتوقيت تونس التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، مشيرًا إلى أن لجنة قنصلية مصرية تتواجد بالمعبر لتسهيل اجراءات عبور الوافدين من ليبيا .

وكانت الدفعة الأولى من المصريين الوافدين من ليبيا، وعددهم 192 مصريًا قد أقلتهم طائرة مصرية أمس "السبت"

>وكانت وكالة تونس أفريقيا للأنباء قد ذكرت أن دفعة ثانية من المصريين القادمين من ليبيا قد وصلت بعد ظهر اليوم "الأحد" إلى معبر رأس جدير الحدودى، وحسب مصدر مطلع بالمعبر، فإن 50 مصريًا أتموا إجراءات عبورهم من المعبر، حيث تم نقلهم عبر حافلات نحو مطار جربة - جرجيس الدولى على أن يصل عدد المصريين الذين سيدخلون الأراضى التونسية من هذا المعبر حوالى 350 مصريًا .

ومن جهتها، قالت مصادر بمطار جربة جرجيس - حسبما ذكرت الوكالة التونسية - أنه لم تتم برمجة رحلة طيران اليوم نحو مصر، غير أنه سيتم إجلاء كل المصريين القادمين من ليبيا فى إطار جسر جوى بين تونس ومصر انطلق أمس السبت برحلة نقلت 192 مصريًا .

بدوره، قال مصدر أمنى إنه فى إطار عملية إجلاء المصريين، تم الاتفاق بين أطراف تونسية ومصرية وليبية، على قبول أكثر من ألف مصرى فى اليوم الواحد عبر معبر رأس جدير فى جانبه التونسى والليبى، حتى يتم تجنب التكدس، وتفاديًا لما قد ينتج عن ذلك من تدافع يهدد سلامة المصريين ويؤثر على سير عمل المعبر .