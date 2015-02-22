رئيس حركة حماس: إسرائيل تحرض مصر على غزة بغلق المعبر

اتهم إسماعيل هنية، رئيس حركة حماس فى قطاع غزة، إسرائيل بوضع البنزين على النار، مستخدمة فى ذلك الإعلام والسياسة والأمن ضد الحركة.

وأضاف هنية، أن إسرائيل تحرض مصر وغيرها على غزة ومقاومتها، فى إشارة منه على غلق معبر رفح البرى وقرار المحكمة المصرية باعتبار عز الدين القسام الجناح العسكرى للحركة منظمة إرهابية.

وأضاف أن هنية خلال زيارته بيوت عزاء وأسرى حرروا من سجون الاحتلال من سكان مدينة رفح جنوب القطاع: "الجيش المصرى ليس عدوًا لنا وإن كنا غير راضيين عن الحصار وفرض المنطقة العازلة ولكن هذا ليس معناه أن نتحول بالبندقية للجيش المصرى" مؤكدًا أن البندقية تبقى موجهة تجاه الاحتلال.

وأكد هنية فى حديثه أن المقاومة الفلسطينية جاهزة لأى معركة مع الاحتلال الإسرائيلى.

وقال: "نحن لا نتمنى الحرب ولا نريدها ولكن لا نخشاها إن فرضت علينا"