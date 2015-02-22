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العلامة الموريتانى"بن بيه":الإسلام ليس دين عنف ويجب تجريم الفكر التكفيرى

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العلامة الموريتانى"بن بيه":الإسلام ليس دين عنف ويجب تجريم الفكر التكفيرى العلامة الموريتانى"بن بيه":الإسلام ليس دين عنف ويجب تجريم الفكر التكفيرى
قال العلامة الموريتانى الكبير، عبد الله بن بيه، رئيس منتدى تعزيز السلم فى المجتمعات المسلمة، إن الدين الإسلامى لا يدعو إلى العنف والتطرف والعدوان كما يحاول أن يروج البعض، ولابد من تجريم الإساءة للدين، وذكر قائلاً:" الأفراد ليس من حقهم استعمال العنف لأنه حكر على الدول، مضيفا أن التطرف الدينى هى لعبة حرب مستدامة وعلى العقلاء ألا يسمحوا بذلك سواء من العنف أو العنف المضاد".

وأضاف العلامة الكبير فى تصريحات له أن الفكر التكفيرى ليس من الإسلام فى شىء، وليس طريقًا للجنة كما يصور البعض، مطالبًا بضرورة تجريم الفكر التكفيرى نظرًا للخطورة المترتبة عليه.
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