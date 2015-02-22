تكريم الراحل محمد بسطاوي بإصدار كتاب عنه

احتفل المعرض الدولي للكتاب في دورته 21 بالممثل محمد بسطاوي في أحد صالات المعرض، بحضور أسرة الراحل وأصدقائه من الفنانين والكتاب والإعلاميين الذين سابقوا الزمن لانجاز هذا الكتاب، الذي ستعود عائداته لأسرته الصغيرة، وهو بمثابة تكريم للممثل الراحل الذي رحل أواخر سنة 2014 .

وأشرف على الكتابة نخبة من أصدقاء ومحبي البسطاوي، إذ يضم شهادات ومحطات مضيئة من مسيرته الفنية، حيث عرض الكتاب للبيع في المعرض الدولي الذي يتوافد عليه آلالاف الزائرين ويعتبر أكبر سوق لترويج الكتاب وتسويقه، موازاة مع الندوات واللقاءات الفكرية التي تنظم بحضور مثقفين مغاربة وعرب.

ويذكر أن الممثلة ثريا جبران سبق وتبرعت بـ 2000 دولار لأسرة الفنان محمد بسطاوي عند تسلمها درع تكريمها من قبل الهيئة العربية للمسرح الشهر الماضي، على هامش اختتام مهرجان المسرح العربي في دورته السابعة.

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