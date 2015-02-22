حبس شاب قتل أمه وجدته لرفضهما إعطاءه نقودًا بالدقهلية (تحديث)

أمر المستشار أكرم سرحان، رئيس نيابة مركز المنصورة، بإشراف المستشار محمد الزنفلى المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية، اليوم الأحد، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اعترافه بقتل أمه وجدته.

وتلقى اللواء سعيد محمد شلبى، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من الرائد رامى الطنطاوى رئيس مباحث مركز المنصورة، بلاغا من أهالى قرية جديدة الهالة التابعة لدائرة المركز بمصرع عجوز وابنتها داخل مسكنهما بالقرية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى القرية وسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين وفاة كل من تحية إبراهيم طلبة 47 سنة ربة منزل، ووصفة الباز إبراهيم 70 سنة والدة المجنى عليها الأولى، نتيجة إصابتهما بطعنات متفرقة بمختلف أنحاء جسدهما، وعثر عليهما غارقتين فى دمائهما.

وكشفت التحريات الأولية تورط نجل المجنى عليها الأولى فى الحادث الذى لاذ بالفرار بعد مشاهدة أهل القرية له، وسماعهم لمشاجرة بينه وبين والدته وجدته قبل الحادث بدقائق.

وتم نقل الجثتين إلى المستشفى الدولى بالمنصورة لتوقيع الكشف الطبى عليهما، وبيان أسباب الوفاة، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى تورط نجل المجنى عليها واسمه صبرى.ا 21 سنة (عاطل) فى الحادث، وعلى الفور تم إعداد كمين وتم ضبطه.

وبسؤاله عن الحادث اعترف بقيامه بقتل أمه وجدته بعد أن طلب منهما نقودا لكنهما رفضتا طلبه لكونه غير منضبط ومستهتر، فنشبت بينهم مشادة فقام على إثرها الابن باستخدام آلة حادة (ساطور) ضدهما، ولفظت والدته وجدته أنفاسهما الأخيرة أمامه وتركهما غارقتين فى دمائهما.

وتم تحرير المحضر 5062 لسنة 2015 جنايات مركز المنصورة، وتم عرض المتهم على النيابة العامة، التى أمرت بتوقيع الطب الشرعى والكشف على الجثث لبيان أسباب الوفاة، والتى أكدت إصابة المجنى عليهما بنزيف حاد نتيجة طعنهما بآلة حادة فى مناطق متفرقة ومتعددة بأنحاء الجسد، مما أدى إلى هبوط حاد فى الدورة الدموية وحدوث الوفاة.