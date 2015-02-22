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ضبط 2 من عناصر الإخوان متهمين بحرق قطار وقتل مواطن بالمنوفية

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ضبط 2 من عناصر الإخوان متهمين بحرق قطار وقتل مواطن بالمنوفية ضبط 2 من عناصر الإخوان متهمين بحرق قطار وقتل مواطن بالمنوفية
تمكنت مباحث مركز السادات بالمنوفية من ضبط شقيقين من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، متهمين بحرق قطار وقتل مواطن وحرق محل آخر بدائرة السادات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى مدير أمن المنوفية إخطارًا من الرائد محمود الشاذلى رئيس مباحث مركز السادات، والعقيد محمود عيد رئيس إدارة البحث الجنائى يفيد بضبط عماد محمد محمد هاشم غنيمة سن 45 صاحب شركة العمدة للمبيدات، مقيم الخطاطبة مركز السادات، وشقيقه باسم سن 28 حاصل على دبلوم صناعى، مقيم بذات الناحية، المطلوب ضبطهما فى الوقائع التالية، القضية رقم 1726 جنح مركز السادات لسنة 2015 إشعال النيران بالقطار رقم 968 المتجه من (إيتاى البارود – الخطاطبة)، ونتج عنه احتراق ثلاث عربات من الداخل، القضية رقم 1602 جنح مركز السادات لسنة 2015م والمتهم فيها الأول بإشعال النيران فى صالون حلاقة ملك المواطن أحمد ع م بالخطاطبة دائرة المركز، والقضية رقم 1604جنح مركز السادات لسنة 2015 م، المتهم فيها الثانى لقيامه بالشروع فى قتل المواطن محمد م ص عامل بقرية الخطاطبة دائرة المركز، مقيم دائرة مركز أشمون، وإحداث إصابة برش خرطوش بالساعد اليسرى من سلاح نارى كان بحوزته، اعتراضاً منه على تشغيل أغانى وطنية بالمخبز، القضية رقم 1190 جنح مركز السادات لسنة 2015 م، المتهم فيها الثانى بالانضمام لجماعة محظورة، القضية رقم 19630 جنح مركز السادات لسنة 2014 م المتهم فيها الثانى بالانضمام لجماعة محظورة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365