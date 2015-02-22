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ليبيا تعلن رسميا استبعاد الشركات التركية من أراضيها

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ليبيا تعلن رسميا استبعاد الشركات التركية من أراضيها ليبيا تعلن رسميا استبعاد الشركات التركية من أراضيها

عبد الله الثني

ذكر موقع “24″ الإماراتي أن رئيس   الانتقالية في ليبيا عبد الله الثني قررت مساء اليوم ، طرد كل الشركات التركية من الأراضي الليبية.

وقال مسؤول في الحكومة الليبية للموقع، إن القرار تم اتخاذه عبر اجتماع عقدته الحكومة مساء اليوم بمقرها المؤقت في مدينة البيضاء شرق ليبيا.

وتابع “تقرر مساء اليوم إعادة النظر في جميع التعاقدات مع الشركات الأجنبية في جميع المجالات، واستبعاد الشركات التركية من العمل في دولة ليبيا”.

وكان رئيس الحكومة الليبية قد اتهم تركيا بالتورط في الأزمة السياسية والعسكرية في بلاده، وقال إن ما يأتي من تركيا يؤثر تأثيراً سلبياً على أمن واستقرار ليبيا.

واعتبر أن موقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان واضح، عبر رفضه قبول اعتماد السفير الليبي الذي تم استبداله بسفير بآخر.

وهدد بأنه سيضطر إلى اتخاذ إجراءات تجاه هذه الدولة، لافتاً إلى أن تركيا ستكون الخاسرة في نهاية المطاف، لأن ليبيا بإمكانها التعامل مع أي دولة.

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