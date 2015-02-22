إحياء الذكرى الـ 50 لاغتيال “مالكوم إكس”

أقيم احتفال في نيويورك تكريما لذكرى زعيم حركة الحقوق المدنية المسلم الأسود مالكوم إكس في الموقع الذي اغتيل فيه منذ 50 عاما.

وشارك ناشطون وسياسيون وممثلون مع أكثر من 300 شخص في رثاء مالكوم إكس في منطقة هارلم حسب ما ذكر موقع”بي بي سي”.

وأقيم الاحتفال في المركز التعليمي التذكاري لماكوم إكس و الدكتورة بيتي شاباز، الذي كان يعرف في السابق باسم قاعة أودوبورن ، وأنبعث في الاحتفال ضوء أزرق بالضبط على البقعة التي اغتيل فيها إكس.

> وكان الاسم الحقيقي لإكس هو الحاج مالك الشاباز، واغتيل في سن الـ 39 عندما كان يستعد لإلقاء كلمة على مؤيديه.

وأكد أقارب إكس على أن أفكاره الثورية لاتزال جزءا في الصراع من أجل الحصول على المساواة، مطالبين بالاهتمام به في التاريخ الأمريكي أكثر مما عليه الحال الآن.

وقالت ابنته إلياسا شاباز في تصريحات لقناة يورو نيوز أن والدها أعاد تشكيل حركة الحقوق المدنية لتتضمن برنامجا لحقوق الإنسان وأنه لايمكن أن يستثنى والدها من التاريخ.