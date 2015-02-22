ضبط ٩.٥ كجم فضة داخل “كيسة” كمبيوتر بالمطار‎

ضبط رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولى محاولة تهريب راكب مصري قادم من الإمارات “9،5″ كجم مشغولات فضية و50 ذاكرة كمبيوتر وتم تحرير محضر بالواقعة وتحريز المضبوطات.

و ذكر مفتش الجمارك طاهر خفاجي أنه اثناء أنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبى اشتبه مأمور الجمارك أسامة دياب فى راكب مصرى “أ .ا .ع” وبتفتيش حقائبه بمعرفة مامور الجمارك عمرو العميرى تبين إخفائه “٩،٥” كجم مشغولات فضية و50 ذاكرة كمبيوتر داخل حقائبه و “كيسة كمبيوتر” ، وأمر أحمد حسن مدير إدارة الجمارك بتحرير محضر بالواقعة وأبدى الراكب رغبته فى التصالح ودفع الرسوم والغرامات الجمركية مقابل عدم تحريك الدعوى الجنائية ضده.