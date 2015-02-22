أخبار عاجلة

فيديو| عبد الحميد بسيوني: لاعبو الزمالك السبب في الهزيمة من الشرقية -
الزمالك يتذوق مرارة الخسارة الخامسة على يد الشرقية -
بالفيديو- هل تذكرون ''الطفل المدخن''؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات -
حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
كارثة جديدة يقع فيها ماسبيرو.. كتابة اسم الرئيس بشكل «خاطئ» -
وزير الداخلية المصري يلتقي بنظيره السعودي لبحث التعاون بين البلدين -
الولايات المتحدة: لا رغبة للأسد وروسيا وإيران في تحقيق السلام -
حلقة جديدة من المكالمات الجنسية بقضية الرشوة الكبرى.. "اللبان" يتفق مع المتهمة على السفر لمعاشرتها يوم الجمعة.. ويسبها فترد: "يا نهار أبيض الناس جنبى" -
حظك اليوم برج الجدي الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

الغردقة تشهد مسابقة ملكة جمال ألمانيا .. والمنظمون : منتجعات البحر الاحمر آمنة

Google+ Print
الغردقة تشهد مسابقة ملكة جمال ألمانيا .. والمنظمون : منتجعات البحر الاحمر آمنة الغردقة تشهد مسابقة ملكة جمال ألمانيا .. والمنظمون : منتجعات البحر الاحمر آمنة

ملكة جمال ألمانيا في مسابقة

 

رغم أن تخوض حربا على الإرهاب في الداخل والخارج، ولكن ذلك لم يمنع تنظيم مسابقة أولية لملكة جمال المانيا  في أحد المنتجاعات بالبحر الأحمر في الغردقة.

وشاركت 24 امرأة ألمانية  في المسابقة الأولية  التي ستبدأ فعليا في 28 فبراير القام بألمانيا .

وقالت أولجا هوفمان، التي فازت في المسابقة الأولية ”كل شيء آمنة وجيدة ونحن مختومة من كل من كل شيء”،

ومتلئ فندق مينسكي بخليج سوما بالمصورين الصحفيين ومصففي الشعر والسياح الأوربيين الذي شاهدوا المسابقة التجريبية التي جرت تحت حراسة أمنية مشددة من قوات الأمن والقبائل.

وقال  رالف كليمر منظم المسابقة  إنه إذا كان لدينا أي مخاوف بشأن الأمن، فما كنا هنا..  لقد سمعت بعض الأخبار السيئة في أماكن أخرى، ولكن هنا على البحر الأحمر  ببساطة المكان رائع”.

وأضاف . ” إذا نظرنا إلى ما حدث في باريس، أو ألمانيا، حيث تم إلغاء موكب كرنفال بسبب مخاوف أمنية.. لهذا الهجمات في الوقت الحاضر يمكن أن تحدث في أي مكان بالعالم “.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

الأخبار - رئيس الوزراء يؤكد إلتزام الحكومة بتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية

الأخبار - رئيس الوزراء يؤكد إلتزام الحكومة بتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية