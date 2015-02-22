الغردقة تشهد مسابقة ملكة جمال ألمانيا .. والمنظمون : منتجعات البحر الاحمر آمنة

رغم أن الحكومة تخوض حربا على الإرهاب في الداخل والخارج، ولكن ذلك لم يمنع تنظيم مسابقة أولية لملكة جمال المانيا في أحد المنتجاعات بالبحر الأحمر في الغردقة.

وشاركت 24 امرأة ألمانية في المسابقة الأولية التي ستبدأ فعليا في 28 فبراير القام بألمانيا .

وقالت أولجا هوفمان، التي فازت في المسابقة الأولية ”كل شيء آمنة وجيدة ونحن مختومة من كل من كل شيء”،

ومتلئ فندق مينسكي بخليج سوما بالمصورين الصحفيين ومصففي الشعر والسياح الأوربيين الذي شاهدوا المسابقة التجريبية التي جرت تحت حراسة أمنية مشددة من قوات الأمن والقبائل.

وقال رالف كليمر منظم المسابقة إنه إذا كان لدينا أي مخاوف بشأن الأمن، فما كنا هنا.. لقد سمعت بعض الأخبار السيئة في أماكن أخرى، ولكن هنا على البحر الأحمر ببساطة المكان رائع”.

وأضاف . ” إذا نظرنا إلى ما حدث في باريس، أو ألمانيا، حيث تم إلغاء موكب كرنفال بسبب مخاوف أمنية.. لهذا الهجمات في الوقت الحاضر يمكن أن تحدث في أي مكان بالعالم “.