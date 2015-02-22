إقلاع ثالث رحلات الجسر الجوي المصري لمطار جربة التونسي‎

إقلعت من مطار القاهرة الدولي مساء اليوم ثالث رحلة طيران تابعة للجسر الجوي لشركة مصر للطيران الذي تنظمه لإعادة المصريين من ليبيا عبر مطار جربة التونسي.

وذكر مصدر بوزارة الطيران أن الطائرة من طراز الإيرباص 330 في طريقها إلى مطار جربا التونسي والتي تتسع لعدد 268 راكباً وهي الرحلة الثانية التي تسيرها الشركة اليوم لعودة المصريين الراغبين في العودة من ليبيا عن طريق الحدود التونسية في إطار التنسيق الذي يتم على مدار الساعة بين وزارتي الخارجية و الطيران ، وتجري متابعة مستمرة مع وزارة الخارجية لأعداد المصريين على الحدود الليبية التونسية والتي تقوم بدورها بالتنسيق مع وزارة الطيران لتشغيل رحلات جوية تناسب أعداد الراغبين في العودة.