ضبط شقيقين متهمين بإشعال النيران بقطار السادات و5 قضايا تخريب بالمنوفية

ألقت مباحث مديرية أمن المنوفية بالسادات القبض على شقيقين من المنتمين لجماعة الإخوان متهمين بعدة قضايا من بينها إشعال النيران فى قطار الخطابة والشروع فى قتل مواطن وإحراق صالون حلاقة وتم تحرير محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد وحيد الحضرى يفيد بضبط كل من عماد محمد محمد هاشم غنيمة سن 45 صاحب شركة الفعمدة للمبيدات ومقيم الخطاطبة مركز السادات ، شقيقة باسم سن 28 حاصل على دبلوم صناعى والمطلوب ضبطهم في الوقائع التالية فى القضية رقم 1726 جنح مركز السادات لسنة 2015 م اشعال النيران بالقطار رقم 968 المتجه من اتاى البارود – الخطاطبة .

ونتج عنة احتراق ثلاث عربات من الداخل ، والقضية رقم 1602 جنح مركز السادات لسنة 2015 م والمتهم فيها الأول بإشعال النيران في صالون حلاقة يالخطاطبة دائرة المركز.

كما تم ضبطهم وإحضارهم فى القضية رقم 1604جنح مركز السادات لسنة 2015 م المتهم فيها الثانى لقيامة بالشروع في قتل المواطن محمد مص سن عامل بقرية الخطاطبة دائرة المركز ومقيم دائرة مركز أشمون وإحداث إصابته برش خرطوش بالساعد الأيسر من سلاح نارى كان بحوزته اعتراضاً منه على تشغيل أغانى وطنية بالمخبز .

بالاضافة إلى القضية رقم 1190 جنح مركز السادات لسنة 2015 م المتهم فيها الثانى الإنضمام لجماعة محظورة والقضية رقم 19630 جنح مركز السادات لسنة 2014 م المتهم فيها الثانى بالإنضمام لجماعة محظورة بأحد الأكمنة بمركز بدر محافظة البحيرة.